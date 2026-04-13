Contraffazione di prodotti iconici del design italiano: 14 denunciati

(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Torino, sotto il coordinamento della Procura locale, ha smantellato una rete di contraffazione nel settore del design, portando al sequestro di oltre 6.500 complementi d’arredo. L’operazione, denominata “Gamba corta”, ha coinvolto 14 soggetti accusati di introdurre e commercializzare prodotti contraffatti, riproducenti modelli iconici di importanti marchi italiani di design. Le indagini, avviate tramite il monitoraggio di catene commerciali e piattaforme online, hanno rivelato una filiera illegale che importava merce, principalmente dalla Cina, e la distribuiva su tutto il territorio nazionale. I prodotti sequestrati, privi di certificazioni di sicurezza, costituivano un rischio per la salute dei consumatori.