Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Mai premeditato di uccidere Mansouri”

Al tribunale del Riesame di Milano Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo, prova a difendersi davanti ai giudici negando di aver mai premeditato l’omicidio. A riportare le parole usate dall’uomo è stato il suo legale, Marco Bianucci, a margine dell’udienza convocata per discutere della richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, legali di Carmelo Cinturrino, prima dell’inizio dell’udienza al Tribunale del Riesame. (Foto Stefano Porta/LaPresse)

“Non ho mai premeditato di uccidere Abderrahim Mansouri, ho avuto paura in una brutta zona di Milano”, avrebbe detto Cinturrino, che è stato destituito dopo essere stato fermato per omicidio. “Abbiamo presentato investigazioni difensive”, ha spiegato l’avvocato Bianucci ai cronisti dopo due ore di udienza. Fra queste ci sarebbero dichiarazioni di “altri membri delle forze di polizia” presenti a Rogoredo la sera della morte del pusher 28enne e una “relazione preliminare” sullo sparo che lo ha ucciso da una trentina di metri di distanza.

Cinturrino avrebbe ammesso, nuovamente, di “aver messo l’arma vicino al cadavere” per simulare una legittima difesa, ma ha “negato” la ricostruzione del pm Giovanni Tarzia e del Procuratore di Milano, Marcello Viola, che da ieri lo indagano per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. “A noi ha detto che contesta la ricostruzione che è stata fatta ultimamente e con la notifica ieri della richiesta di incidente probatorio”, afferma il legale, che lo assiste assieme all’avvocato Davide Giuseppe Giugno. “Non aveva nessun rapporto con Mansouri – ha proseguito – lo conosceva solo per una foto segnaletica, questo è quello che ci ha dichiarato”. Nulla ha aggiunto relativamente alle “minacce” di cui hanno parlato alcuni testimoni, tossicodipendenti e pusher, alla Squadra Mobile, perché si tratta di “documenti che sono stati consegnati solo oggi in udienza”.