Omicidio Rogoredo, Cinturrino indagato per omicidio premeditato

Carmelo Cinturrino è indagato per omicidio premeditato. Il poliziotto di 41 anni è accusato della morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni. ucciso da un colpo di pistola il 26 gennaio a Rogoredo, nella periferia di Milano, durante un’operazione nel “boschetto della droga”. È quanto emerge dalla richiesta di incidente probatorio del pubblico ministero Giovanni Tarzia nell’inchiesta sull’assistente capo del commissariato di Mecenate.

Indagati altri due agenti

Anche altri due agenti sono indagati, si tratta di due poliziotti che prestavano servizio nello stesso commissariato. Le iscrizioni sul registro degli indagati del pm Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola sono legate a una richiesta di incidente probatorio per sentire pusher e tossicodipendenti che hanno accusato l’assistente capo di pestaggi e ricatti. Salgono complessivamente a sette gli indagati del fascicolo, inclusi i quattro colleghi già accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso per aver coperto Cinturrino nel corso delle prime settimane dai fatti, prima di confessare durante gli interrogatori.

Le ricostruzioni degli investigatori hanno confermato che la vittima, il 28enne Abderrahim Mansouri, non impugnava alcuna arma quando è stato raggiunto alla testa dal colpo di pistola sparato da Cinturrino, fermato il 23 febbraio con l’accusa di omicidio volontario. La replica della Beretta trovata accanto al corpo del ragazzo è stata portata e messa lì in una fase successiva. Il poliziotto, inoltre, per modificare la scena del crimine ha spostato il cadavere e ha aspettato 22 minuti prima di chiamare i soccorsi.