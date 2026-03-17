Ilaria Sula, Samson ai giudici: “Mentii per proteggere mia madre”

A Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, va in scena un nuovo capitolo giudiziario legato al femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa il 25 marzo 2024 dall’ex fidanzato, Mark Samson. Oggi il ragazzo, 23 anni, ha parlato davanti alla terza Corte d’Assise della capitale con un tono pacato, quasi distaccato, mentre ricostruiva i momenti che hanno portato alla morte della giovane. Per lui nessun tremore nella voce, nessun tentennamento.

Samson si è presentato con un giubbotto nero e con la camicia bianca. Prima di iniziare a deporre, ha interrotto il giudice: “Devo fare una premessa. Sono consapevole di non aver detto sempre la verità, soprattutto su mia madre. Cercavo di proteggerla“.

Il 23enne ha detto di essersi presentato a casa della giovane in piena notte: lei avrebbe reagito con rabbia e lo avrebbe mandato via. Il giorno dopo, parlando con un amico, Samson avrebbe pronunciato una frase che oggi assume un peso diverso: “Finirò in prigione, non mi importa. Ilaria è solo mia“. Parole registrate da una dashcam, che lui ha ridimensionato: “Avevo bevuto, ero agitato”.

La manifestazione transfemminista convocata un anno fa alla Sapienza di Roma, dove Ilaria Sula studiava. (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Con il procedere del racconto, il ragazzo ha specificato che Ilaria Sula “non sapeva che avevo le password dei suoi profili, le avevo prese senza che se ne accorgesse”. Ha quindi spiegato come seguiva le conversazioni della ragazza, leggendo i messaggi scambiati con altri uomini, sostenendo che “se devi capire se ami qualcuno, non ti metti su un sito di incontri”. Quando il pubblico ministero gli ha contestato che anche lui frequentava un’altra ragazza, ha tentennato e poi non ha risposto. A un certo punto, Samson avrebbe perso parte del controllo sulle comunicazioni della ex: le chat sarebbero state spostate su un’altra piattaforma e lui non sarebbe più riuscito a leggerle. “Me ne sono accorto”, ha detto in aula, dove erano presenti anche i genitori della ragazza. I coniugi Sula hanno assistito con gli occhi lucidi e con il volto della figlia impresso sulle magliette che indossavano.

I genitori di Ilaria Sula escono dopo la deposizione di Mark Samson. (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

I genitori di Ilaria: “Ci aspettiamo giustizia e vogliamo chiarezza“

“Noi ci aspettiamo che sia fatta giustizia per nostra figlia, ci sono ancora dei dettagli che non si capiscono. L’orario ad esempio non convince, ogni volta cambia versione. Non credo stia coprendo qualcuno ma vogliamo chiarezza”. Così i genitori di Ilaria Sula, Flamir e Genzine Sula, parlando dopo la deposizione in aula del 23enne reo confesso.

“Mia figlia era il nostro sole”, prosegue il padre, “ogni mattina che mia moglie si alzava, vedeva il sole e diceva: questa è mia figlia. Ilaria aveva tanti sogni come ogni ragazza della sua età”. Il padre poi spiega che loro non erano a conoscenza di cosa stava accadendo nel loro rapporto, non sapeva nemmeno che voleva lasciarlo. “Per sappiamo che era una storia importante, era il primo amore. Noi neanche volevamo stesse con questo ragazzo, troppe differenze culturali, avevamo paura”. Nel corso dell’udienza la coppia è uscita dall’aula per qualche minuto, la mamma in particolare ha avuto un malore. “Sono giorni difficili spiega, sentire quelle cose, ricordare gli ultimi istanti della vita di mia figlia è doloroso”, ha spiegato la donna. “Non so nemmeno chi ci dia ancora la forza per andare avanti, solo Ilaria può darmi questa forza”.

“Io come ho già detto non chiedo vendetta, ma solo giustizia e la giustizia significa ergastolo“, ha concluso il padre della 22enne.