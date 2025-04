Foto da Facebook

Il cadavere della 22enne rinvenuto a Poli. Ipotesi omicidio avvenuto nella Capitale

E’ stata ritrovata morta Ilaria Sula, la studentessa scomparsa a Roma il 25 marzo scorso. Il corpo della ragazza di 22 anni è stato ritrovato, chiuso in un valigione, in fondo a un dirupo di un’area boschiva nel Comune di Poli, in provincia di Roma.

L’omicidio potrebbe essere avvenuto, secondo quanto apprende de LaPresse, in via Homs nel quartiere Africano a Roma. Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla relazione sentimentale che era stata recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine.

Ilaria Sula, la scomparsa a Roma

Ilaria Sula era scomparsa il 25 marzo dalla zona di San Lorenzo a Roma. Sui social e sulla stampa locale erano comparsi appelli per ritrovarla. La studentessa, iscritta alla facoltà di statistica alla Sapienza, era originaria di Terni. Le prime a dare l’allarme sarebbero state le coinquiline della giovane.

