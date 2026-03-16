Roma, tamponamento tra due tram: feriti dieci passeggeri

Le loro condizioni non sarebbero gravi

Tamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, altezza via Erasmo Gattamelata, in seguito al tamponamento tra i due mezzi, avvenuto poco prima delle 8 di oggi.

Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, con chiusura temporanea della sede tranviaria, dando ausilio alle operazioni di soccorso per alcuni passeggeri rimasti feriti, sarebbero 10, al momento sembrerebbe non in modo grave, per i quali è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Tuttora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dei fatti. Rafforzati i servizi di viabilità nella zona, che al momento risulta essere regolare.

Nei giorni scorsi alcuni incidenti avevano coinvolto tram a Milano.