Milano, principio di incendio su un tram con passeggeri a bordo: non ci sono feriti

Un principio di incendio è divampato questa mattina su un tram milanese della linea 27 in via Marco Bruto, in zona Forlanini, per cause ancora da accertare. Come anticipato dal Corriere della Sera, le immagini girate sul posto mostrano la presenza di mezzi dei vigili del fuoco, polizia locale e della security dell’Azienda dei Traporti Milanesi con il mezzo fermo, che non appare riportare danni importanti e viene attaccato a un rimorchiatore per essere spostato, e alcuni oggetti metallici anneriti dal fumo e dal fuoco poggiati a terra lungo i binari della linea che viaggia tra viale Ungheria e piazza Fontana. Tutti illesi i passeggeri bordo che intorno alle 9.20 hanno abbandonato il tram dopo la frenata. E’ il quarto incidente nel giro di meno di due settimane che coinvolge un tram nel capoluogo lombardo.

Atm: “Principio di incendio su tram non ha a che fare con deragliamento”

“In merito all’episodio avvenuto questa mattina alle ore 9.30 in via Marco Bruto a Milano, Atm precisa che non vi è alcuna correlazione con il tragico incidente del 27 febbraio scorso. L’evento odierno – infatti – ha avuto origine da un cavo della rete aerea di alimentazione che ha provocato un contatto tra i componenti elettrici sul tetto del tram. Il tram è stato immediatamente fermato dal conducente, il principio di incendio sul tetto è stato subito sedato e i clienti sono stati fatti scendere in sicurezza”. È quanto si legge in una nota. “I tecnici di Atm hanno da subito lavorato per ripristinare la circolazione delle linee 27 e 12 che hanno prontamente ripreso il servizio nella mattinata. Atm gestisce una rete tranviaria di 160 km con 17 linee di tram e 5.000 corse al giorno”.

Gli altri tre incidenti delle ultime settimane

Lunedì 9 marzo un tram della linea 15 era uscito dai binari stamattina al confine con Rozzano, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano intorno alle 7.30 e l’incidente non aveva causato feriti. La sera precedente, domenica 8, un tram senza passeggeri, e diretto in deposito era slittato dai binari intorno alle 22 uscendo nella tratta in curva tra via Galvani e via Filzi nei pressi della stazione Centrale. A causare il deragliamento un bullone sulle rotaie: a bordo del mezzo c’era solo l’autista che non è rimasto ferito anche perché il mezzo andava a velocità molto ridotta. L’incidente più grave venerdì 27 febbraio con il deragliamento del tram 9 in via Vittorio Veneto che ha causato 2 morti e 48 feriti.