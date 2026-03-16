Famiglia nel bosco, l’influencer Rita De Crescenzo annuncia di volerli incontrare: “I bambini non si toccano”

L’influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia di voler visitare la “famiglia nel bosco” a Palmoli, in provincia di Chieti. “Vado per i genitori ma soprattutto per i bambini che non si toccano”, ha detto in un video postato su TikTok, assieme a un altro influencer abruzzese, specificando di andare “per vedere se possiamo essere utili, con i nostri milioni di follower per fare cosa buona e giusta, per dire ‘ci siamo’ con il cuore, non per altro”.

La madre allontanata dalla casa-famiglia

Il caso di cronaca è diventato anche un caso mediatico e politico. L’attenzione è cresciuta ulteriormente dopo che la madre dei piccoli, Catherine Birmingham, è stata allontanata dalla casa-famiglia di Vasto (in provincia di Chieti) a seguito di un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila. Già in precedenza, con un’altra decisione della stessa autorità giudiziaria, era stata sospesa la responsabilità genitoriale della mamma e del papà, Nathan Trevallion, determinando il collocamento dei bambini nella struttura protetta a partire dal 20 novembre 2025.

A preoccupare è anche la situazione dei piccoli. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta “famiglia del bosco”, qualche giorno fa uno dei tre bimbi, in particolare uno dei due gemelli, la scorsa settimana avrebbe iniziato uno sciopero della fame. Avrebbe detto chiaramente di non voler mangiare fino a quando non potrà rivedere la madre, allontanata dalla struttura.