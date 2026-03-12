Famiglia nel bosco, uno dei bambini in sciopero della fame in attesa del ritorno della madre

Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine alla cosiddetta ‘famiglia del bosco’, uno dei tre bambini, in particolare uno dei due gemelli, avrebbe iniziato questa mattina uno sciopero della fame. Il piccolo avrebbe detto chiaramente di non voler mangiare fino a quando non potrà rivedere la madre, Catherine Birmingham, allontanata dalla struttura dove i figli sono ospitati. Il gesto del bambino, riferiscono le stesse fonti, sarebbe stato motivato dal forte desiderio di riabbracciare la madre e dal disagio vissuto negli ultimi giorni a seguito della separazione.

La donna, infatti, è stata allontanata venerdì scorso dalla casa-famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, dove i tre figli si trovano dal 20 novembre scorso. Il provvedimento è stato disposto con un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Già in precedenza, con un’altra decisione della stessa autorità giudiziaria, era stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia, determinando il collocamento dei bambini nella struttura protetta.

La vicenda dei cosiddetti ‘bimbi del bosco’ è emersa nei mesi scorsi ed è diventata oggetto di attenzione da parte delle autorità dopo un episodio di intossicazione alimentare che ha richiesto il ricorso alle cure ospedaliere. Proprio durante quell’accesso in ospedale il personale sanitario, valutata la situazione familiare e le condizioni dei minori, ha provveduto a effettuare una segnalazione ai servizi sociali. Da quel momento è partita la procedura di verifica e di intervento da parte delle istituzioni competenti che ha portato, nel giro di poche settimane, ai provvedimenti del Tribunale minorile e al trasferimento dei bambini nella struttura di Vasto.

La situazione resta ora sotto l’attenzione degli operatori sociali e dell’autorità giudiziaria, mentre i legali della famiglia stanno valutando ulteriori iniziative per chiedere una revisione dei provvedimenti adottati. Nel frattempo, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, gli educatori della struttura starebbero cercando di convincere il bambino a interrompere lo sciopero della fame e a riprendere a mangiare, monitorando attentamente le sue condizioni.