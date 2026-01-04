Roccaraso, Rita De Crescenzo ci riprova: “Andiamo tutti insieme”

“Che vogliamo fare, ci vogliamo organizzare tutti per Roccaraso? Siete pronti, a fine mese, ad andare tutti quanti a Roccaraso? Se volete venire, ci organizziamo tutti insieme. Fatemi sapere se ci siete”. Così la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo in un video sui social. “Fatemi sapere se volete venire insieme a me. Organizziamoci, ci sono delle belle casette. Ognuno ne affitta una, ognuno viene con la sua macchina e si comporta bene. Non buttate carte a terra e non sporcate”, ha sottolineato l’influencer.

Il post, pubblicato nelle scorse ore, ha circa 49mila like e 1200 commenti, per lo più ironici. All’inizio del 2025 ci fu una ‘invasione’ di follower napoletani di De Crescenzo che presero d’assalto la località sciistica in provincia dell’Aquila creando non pochi disagi.