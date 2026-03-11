Famiglia nel bosco, i bambini per ora restano a Vasto: non ci sono altre strutture in Abruzzo

I tre bambini della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) restano per il momento nella casa famiglia di Vasto (Chieti). Da ambienti vicini alla famiglia emerge che altrove non ci sarebbe possibilità di accogliere i tre bambini.

Le direzioni di tre strutture contattate avrebbero rifiutato l’accesso. I minori, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, sono stati separati dai genitori, Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, lo scorso 20 novembre perché il casolare in cui abitavano era sprovvisto di servizi igienici e ai piccoli non sarebbe stata garantita una sufficiente istruzione. Un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila la scorsa settimana ha disposto il trasferimento dei piccoli in altra struttura e in Abruzzo non ci sarebbe possibilità di accoglierli nelle strutture contattate finora.