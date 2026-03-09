Milano, tram ancora fuori dai binari: l’incidente questa mattina

Un altro tram a Milano è uscito dai binari stamattina al confine con Rozzano. Si tratta del tram della linea 15 che, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un problema a una ruota che si sarebbe bloccata, causando uno spostamento dai binari del mezzo poco dopo aver lasciato la fermata via Curiel/viale Isonzo nei pressi del centro commerciale Fiordaliso a Rozzano. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e non ha causato feriti. La linea è stata sospesa e il tram 15 è sostituto da bus tra piazza Abbiategrasso e il capolinea di Rozzano. Si tratta del terzo incidente a un tram da Milano dopo quello di venerdì 27 febbraio che ha causato 2 morti e 48 feriti

Ieri un tram senza passeggeri, e diretto in deposito è slittato dai binari intorno alle 22 uscendo nella tratta in curva tra via Galvani e via Filzi nei pressi della stazione Centrale. A causare il deragliamento un bullone sulle rotaie: a bordo del mezzo non c’era nessun altro oltre all’autista che non è rimasto ferito anche perché il mezzo andava a una velocità molto ridotta.