Luigi Nativi, procura apre inchiesta sulla morte del tiktoker 18enne

La procura di Tempio Pausania ha avviato un’inchiesta sulla morte di Luigi Nativi, 18enne della Maddalena trovato senza vita nei giorni scorsi nella propria abitazione. Il sostituto procuratore Noemi Mancini ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo e il sequestro dei suoi telefoni per acquisire elementi utili alle indagini.

Le verifiche si concentrano sui contatti avuti dal giovane nei giorni immediatamente precedenti alla morte, da quanto appreso dovuta a un gesto volontario. L’autopsia è programmata per venerdì prossimo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e informazioni sul giovane, noto sui social e descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e benvoluto nella comunità.