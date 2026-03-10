Luigi Nativi, morto a 18 anni il tiktoker della Maddalena

È morto a 18 anni Luigi Nativi, tiktoker originario dell’isola della Maddalena, in Sardegna, e la sua morte ha lasciato sgomente le migliaia di suoi follower sui social. La notizia della sua scomparsa è stata data sempre sui social, con una storia su Instagram, dalla content creator Alice Mordenti che ne ha parlato in una storia. “Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare”, ha scritto Mordenti. Le cause della morte non sono note.

Il cordoglio del sindaco dell’isola

Cordoglio è stato espresso dal sindaco dell’isola sarda, Fabio Lai, che ha scritto sui social: “In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio”.