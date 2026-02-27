Sanremo 2026: balneari incatenati contro Bolkenstein a pochi passi da Ariston

Un piccolo gruppo di balneari ha organizzato una protesta su Corso Matteotti a Sanremo, a pochi passi dall’Ariston. Due di loro, riconducibili al gruppo ‘Balneatori incazzati’, si sono incatenati a un lampione della luce, mentre gli altri, una decina in tutto, hanno esposto alcuni striscioni, recanti la scritta ‘No Bolkestein’ e ancora ‘Via i balneari, dentro le lobby. Questa è la Bolkenstein’. La protesta è infatti mirata a dire no alla messa al bando delle concessioni balneari, come invece le nuove direttive europee imporrebbero anche agli stabilimenti italiani.

Nel tentativo di far arrivare il proprio messaggio a quante più persone possibile, il gruppo ha deciso di mettere in scena la protesta in uno spazio adiacente al balconcino da cui, poco dopo, Fedez e Masini si sono affacciati per cantare alcune canzoni e salutare i fan.