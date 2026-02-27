Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo. Le prime immagini dell'incidente

Un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. Una persona avrebbe perso la vita mentre una decina di feriti sono già stati soccorsi dal personale sanitario. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini.