Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: una decina i feriti

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni si segnalano almeno una decina di feriti, già soccorsi dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora un passeggero rimasto incastrato. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini. Presenti con numerosi mezzi anche i soccorsi di Areu. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il deragliamento.

Il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio.