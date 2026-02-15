Roma, corteo “Non una di meno” contro Ddl Bongiorno passa vicino a Palazzo Chigi

‘Non una di meno‘ in corteo a Roma per protestare contro il Disegno di legge Bongiorno sulla violenza sessuale e in particolare sulla scelta, che la senatrice leghista si è intestata, di eliminare il riferimento al “consenso libero e attuale” dal Ddl originario per sostituirlo con il principio di “volontà contraria”. Tanti i cori contro la senatrice della Lega e contro il governo. “Senza consenso è stupro” recita lo striscione in testa al corteo. Da Piazza Santi Apostoli, dove inizialmente si è tenuta la manifestazione in forma statica, è partito un corteo di circa duemila persone in direzione Via del Corso in modo da passare simbolicamente vicino a Palazzo Chigi. Una volta attraversato Largo Chigi, il corteo si è diretto verso Piazza del Popolo.