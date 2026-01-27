Ddl violenza donne, Giulia Bongiorno presenta nuovo testo: scontro col Pd in commissione

La commissione Giustizia del Senato ha adottato a maggioranza il testo della presidente e relatrice Giulia Bongiorno contro la violenza sulle donne. Il testo è stato votato ed è passato 12 a 10 con voto della presidente. Giulia Bongiorno aveva presentato un nuovo testo con pene più alte: fino a 12 anni nel caso di atti sessuali contro volontà e fino a 13 anni in presenza di aggravanti (Violenza o minaccia). “Oggi sarà posto in votazione il testo unificato che è il testo da me sottoscritto”. Così la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. “Devo dire che molti hanno parlato del mio testo senza leggerlo altri l’hanno letto e l’hanno deformato – afferma la senatrice -, il mio testo mette al centro la volontà della donna e non crea nessuna inversione dell’onere della prova. Per la prima volta in Italia quando non c’è né consenso né dissenso c’è una presunzione di dissenso nei cosiddetti casi di freezing. Quindi una svolta a favore delle donne. Chi dice il contrario a mio avviso forse dovrebbe riflettere”

Scontro Bongiorno-Pd in commissione

È scontro in commissione Giustizia, al Senato, dove i toni si accendono sul nuovo testo del Ddl contro la Violenza sulle donne presentato dalla presidente Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento, che fa salire sulle barricate le senatrici Pd Anna Rossomando e Valeria Valente. “Ritornare indietro sulla parola consenso é inaccettabile, rinnega il percorso fatto fin qui, il patto Meloni-Schlein – dice la dem Valente – Il testo Bongiorno peggiora la situazione per le donne rispetto all’attuale giurisprudenza e quindi é inaccettabile”. “Consenso e dissenso non sono la stessa cosa in generale e sicuramente in aula di tribunale”, aggiunge Valente.

Di Biase (Pd): “Testo dettato dal patriarcato”

“Si tratta di una grande occasione persa, che farà compiere un grave passo indietro al nostro ordinamento”, dichiara Michela Di Biase (Pd), relatrice del testo approvato all’unanimità a Montecitorio. “La Presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Giulia Bongiorno, ha presentato e anche votato — aspetto questo che non può passare inosservato — un emendamento che compromette totalmente la proposta di legge sul consenso, già approvata all’unanimità alla Camera e che, recependo la Convenzione di Istanbul, avrebbe rappresentato un salto in avanti per la legislazione italiana, adeguandola a quella di numerosi altri Paesi che lo hanno già fatto”. “Il testo dell’emendamento è stato scritto da una donna ma dettato dal patriarcato”, aggiunge Di Biase, “lo giudico retrogrado e pericoloso, perché si allontana dal solco tracciato dalle sentenze della Corte di Cassazione, che riconoscono il consenso come elemento centrale. Con questo emendamento, il consenso scompare dall’ordinamento, rappresentando un arretramento inaccettabile per la tutela delle donne”.

Protesta di Non una di meno: “Occuperemo anche San Pietro”

Protesta di ‘Non una di meno‘ in Senato contro il nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne. “Occuperemo anche San Pietro, su questa legge non un passo indietro”, urlano i manifestanti. A incontrarli una delegazione dei senatori Pd guidati dal capogruppo Francesco Boccia e alcuni parlamentari di Avs, M5S e Iv. E’ in corso davanti al Senato una manifestazione delle organizzazioni femministe e transfemministe antiviolenza, in concomitanza con la riapertura della discussione in Commissione Giustizia del ddl sulla violenza sessuale. ‘Senza consenso è stupro‘ si legge sui cartelli delle manifestanti. E ancora ‘Senza consenso è violenza sempre’. La Polizia è sul posto con un cordone di sicurezza. Alcuni esponenti del Pd, tra cui il capogruppo del partito Francesco Boccia e la senatrice Valeria Valente, sono scesi in piazza. Valente ha preso il microfono e ha spiegato: “Noi adesso in commissione abbiamo detto che per quanto ci riguarda qualsiasi testo che non parta dal consenso della donna – del sì è un sì – per noi è assolutamente inaccettabile e non continueremo mai a dialogare su un terreno che non prevede la messa al centro del consenso”. La senatrice dem ha ribadito alle manifestanti che diversamente sarebbe “rinnegare quanto fatto fino a qui”, e “una retromarcia e non ci staremo mai. Adesso insieme, con voi, decideremo cosa fare”.

Lega: “Pdl per aumento pene minime, entri in ddl al Senato“

“La nostra è una proposta di legge autoesplicativa. Di fatto, è una modifica all’articolo 609 bis: noi chiediamo un aumento delle pene minime per la violenza sessuale. È un’iniziativa collettiva di donne della Lega per le donne. La necessità di una proposta di questo tipo, perché è stata depositata tempo fa, nasceva per l’aumento preoccupante per i reati di violenza sessuale contro le donne in Italia” e anche per il fatto che “c’è un problema di legame tra i reati di questa natura e l’immigrazione irregolare, un tema che solleva una finta indignazione della sinistra, però è dimostrato dai numeri”. Lo ha detto la deputata della Lega, Laura Ravetto, in conferenza stampa alla Camera con la vicesegretaria ed eurodeputata Silvia Sardone e le europarlamentari leghiste Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint. Questa proposta di legge “cade un po’ a fagiolo, perché è di queste ore in Senato la discussione sul ddl stupri, che è un testo rivoluzionario e ringraziamo Giulia Bongiorno per la sintesi, però c’è questa discussione fantomatica fra la distinzione di fattispecie, pare a richiesta del Pd, tra la violenza qualificata e la violenza semplice, che è effettuata con minacce o nei confronti di soggetti che sono in situazione di inferiorità fisica o psichica. Il risultato sarebbe l’abbassamento delle pene per la violenza semplice. Noi donne della Lega ribadiamo che questa cosa non va bene, per la Lega le pene si aumentano, non si diminuiscono, su tutti i reati tantomeno su reati di questo minore. Prendete questo testo, fatelo vostro probabilmente nel ddl stupri e aumentiamo la pena minima per la violenza qualificata dai 6 agli 8 anni. Non si diminuiscano le pene”.Perché aumentare le pene minime? “Buon senso e giustizia. Pene così basse vuol dire essere violentate due volte, noi vogliamo pene esemplari. Non è possibile che in Italia le donne non si sentano libere e abbiano paura di tornare a casa la sera. Non ce l’abbiamo con gli stranieri, abbiamo già i nostri stupratori in Italia, non abbiamo bisogno di importarne altri”, ha sottolineato Sardone.