Cecchini turisti in Bosnia, 80enne lascia tribunale Milano dopo interrogatorio

L’uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato in seguito all’inchiesta secondo cui, durante l’assedio di Sarajevo, sarebbero partiti dall’Italia dei ‘cecchini del weekend’ che avrebbero raggiunto la capitale bosniaca per sparare, a pagamento, sui civili in fuga, ha lasciato il Palazzo di giustizia dopo un’ora e mezzo di interrogatorio con il volto coperto da una mascherina chirurgica nera. L’anziano non ha rilasciato dichiarazioni.