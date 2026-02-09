Accesso Archivi

lunedì 9 febbraio 2026

Ultima ora

Cecchini turisti in Bosnia, 80enne lascia tribunale Milano dopo interrogatorio

LaPresse
L’uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato in seguito all’inchiesta secondo cui, durante l’assedio di Sarajevo, sarebbero partiti dall’Italia dei ‘cecchini del weekend’ che avrebbero raggiunto la capitale bosniaca per sparare, a pagamento, sui civili in fuga, ha lasciato il Palazzo di giustizia dopo un’ora e mezzo di interrogatorio con il volto coperto da una mascherina chirurgica nera. L’anziano non ha rilasciato dichiarazioni.