Milano, morto il 30enne cinese ferito in una sparatoria a Rogoredo

È morto sabato sera all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio intorno alle 15 in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Aveva riportato ferite di arma da fuoco alla testa e al braccio. La polizia era intervenuta dopo che l’uomo aveva aggredito una guardia giurata e gli aveva rubato l’arma. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo aveva esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti avevano risposto al fuoco colpendolo.

Per la sparatoria indagati quattro poliziotti

Per la sparatoria erano indagati per lesioni colpose tutti e quattro i poliziotti coinvolti nel conflitto a fuoco avvenuto domenica 1 febbraio a Milano. La Procura aveva iscritto come “atto dovuto” e a loro tutela tutti gli agenti intervenuti nel quartiere Rogoredo, inclusi i tre agenti che non hanno aperto il fuoco, ma ritiene fondata la scriminante dell’uso legittimo delle armi prevista dall’articolo 53 del codice penale che, se dimostrata, estingue il reato al termine delle indagini preliminari. In particolare la norma prevede che non è punibile il pubblico ufficiale che, “al fine di adempiere un dovere” fa “uso” o “ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica” quando è “costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza” o comunque di “impedire” reati come quello “di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Wenham, straniero irregolare in Italia, dopo la sparatoria era stato ricoverato in rianimazione al Niguarda di Milano in condizioni gravissime. All’uomo erano contestate le accuse di rapina aggravata nei confronti della guarda giurata a cui ha sottratto una pistola, tentato omicidio aggravato, lesioni aggravate, porto abusivo d’arma da fuoco, minacce gravi nei confronti di due cittadini arabi di un condominio del quartiere Rogoredo, teatro dei fatti, e nei confronti del poliziotto che lo stavo inseguendo a piedi.