A Torino opere d’arte fatte di cibo

Dall’8 all’11 ottobre, a Torino, piazza Solferino ospita tre grandi installazioni alte quattro metri, dedicate ad alcuni dei prodotti de “Il Viaggiator Goloso“. L’iniziativa invita cittadini e visitatori a guardare con occhi diversi la quotidianità. Le opere sono state realizzate da artigiani specializzati e rientrano in una campagna che interpreta il viaggio come un’attitudine alla scoperta, capace di trasformare anche le esperienze quotidiane in occasioni di meraviglia.