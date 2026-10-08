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giovedì 8 ottobre 2026

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A Torino opere d’arte fatte di cibo

A Torino opere d’arte fatte di cibo
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino – (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Redazione
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Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino. La campagna pubblicitaria firmata "il viaggiator goloso" ritrae Agnolotti, taralli e baci di dama. giovedì 08 ottobre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse) Giant food sculptures in Piazza Solferino in Turin. The advertising campaign, designed by "il viaggiator goloso," features agnolotti, taralli, and baci di dama. thursday 08 october 2026 (Photo by Daniele Solavaggionei/Lapresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Sculture giganti a forma di cibo in piazza Solferino a Torino - (Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)

Dall’8 all’11 ottobre, a Torino, piazza Solferino ospita tre grandi installazioni alte quattro metri, dedicate ad alcuni dei prodotti de “Il Viaggiator Goloso“. L’iniziativa invita cittadini e visitatori a guardare con occhi diversi la quotidianità. Le opere sono state realizzate da artigiani specializzati e rientrano in una campagna che interpreta il viaggio come un’attitudine alla scoperta, capace di trasformare anche le esperienze quotidiane in occasioni di meraviglia.

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