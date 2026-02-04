Il “killer delle escort” tenta di evadere: Vasile Frumuzache confessò l’omicidio di Ana e Denisa

Aveva costruito una scala artigianale usando lenzuola e manici di scopa, ma è stato fermato dagli agenti della polizia penitenziaria. Vasile Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, che ha confessato l’omicidio di due donne a Prato e Montecatini, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, a Firenze, alla vigilia del processo per la morte di Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, due escort uccise tra l’agosto 2024 e il maggio 2025.

Le lenzuola annodate per il tentativo di evasione

L’aggressione in carcere

Il 32enne è stato aggredito in carcere con dell’olio bollente in cella. Il 6 giugno scorso Frumuzache è stato aggredito da un altro detenuto. Il pm ha spiegato che il detenuto “fu lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti. E’ un dato di fatto che non si è riusciti ad assicurare il richiesto controllo e protezione nei confronti del Vasile Frumuzache, poche ore dopo il suo ingresso in carcere”. Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati indagati per rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose. I tre agenti indagati sono un 24enne di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo (Cosenza), un 45enne di Napoli.