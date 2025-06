Il 32enne romeno reo confesso dei delitti delle connazionali Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas colpito da olio bollente in cella

Per l’aggressione nel carcere di Prato a Vasile Frumuzache, il 32enne romeno reo confesso degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, tre agenti della polizia penitenziaria risultano indagati per rifiuto di atti d’ufficio e lesioni colpose e, fa sapere la Procura pratese, saranno interrogati nelle prossime ore. I tre agenti indagati sono un 24enne di Caserta, un 40enne di Belvedere Marittimo (Cosenza), un 45enne di Napoli.

L’episodio

Il 6 giugno scorso Frumuzache venne aggredito da un altro detenuto. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l’assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza del 32enne, l’altro detenuto, spiega il procuratore Luca Tescaroli, “fu lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti“. Secondo Tescaroli, “è un dato di fatto che non si è riusciti ad assicurare il richiesto controllo e protezione nei confronti del Vasile Frumuzache, poche ore dopo il suo ingresso in carcere”.

Il procuratore: “Fatto di particolare gravità”

Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, aveva definito quanto accaduto “un fatto di particolare gravità, perché ogni persona, anche se in ipotesi responsabile di gravi crimini, ha il preciso diritto di essere tutelata, trattata con umanità e rispettata come essere umano“.

Si indaga su possibili altre vittime

Vasile Frumuzache ha confessato l’omicidio delle due escort ma non è escluso che possano esserci altre vittime oltre a Denisa Paun e Ana Maria Andrei. Per questo gli inquirenti di Prato hanno disposto accertamenti sugli elenchi di donne scomparse in Toscana, soprattutto prostitute, ma anche in Sicilia, dove il 32enne guardia girata di origini rumene ha vissuto fino al 2022. Le indagini sono in corso per trovare nuovi indizi, anche attraverso i tabulati telefonici.

