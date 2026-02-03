Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio nella provincia di Torino. Tre uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio aggravata e in concorso.

Il 29 gennaio, nelle prime ore del mattino, un quarantottenne torinese è stato fermato per un controllo vicino a uno svincolo autostradale a Settimo Torinese. L’uomo trasportava nel bagagliaio un borsone contenente 24 chilogrammi di marijuana e quattro panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Le successive indagini hanno condotto i militari a un capannone a Leinì, nel Canavese, sospettato di essere il centro di rifornimento. Nel corso della perquisizione, effettuata con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Volpiano, sono stati rinvenuti 26 chilogrammi di marijuana, 344 chilogrammi di hashish confezionati in panetti termosaldati, altri 800 grammi in ovuli, circa 40 chilogrammi nascosti all’interno del capannone e 17.000 euro in contanti.

Tutte le sostanze e il denaro sono stati sequestrati. Il quarantottenne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per gli altri due arrestati, cinquantenni residenti nel Canavese e titolari dell’azienda, è stata confermata la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea.