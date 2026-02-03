Padova, sequestrate 5,5 tonnellate di sigarette in fabbrica clandestina: il blitz della Gdf

Un intero stabilimento industriale destinato alla produzione clandestina di sigarette è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – sede di Palermo. L’intervento, condotto dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo con il supporto del Comando provinciale di Padova, ha portato al sequestro di 5,5 tonnellate di sigarette e 16 tonnellate di tabacco lavorato. Lo stabilimento, individuato nel comune di Vigonza (Padova), era dotato di macchinari e attrezzature in grado di fabbricare circa due milioni di sigarette al giorno. Il valore dell’impianto è stato stimato in oltre un milione di euro. L’opificio si estendeva su un’area complessiva di circa 5.000 metri quadrati. Sono stati individuati tre soggetti di nazionalità moldava, deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione di marchi.