Milano, sparatoria a Rogoredo: agente sarà indagato come atto dovuto

La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore, come atto dovuto, un fascicolo d’indagine sul poliziotto che domenica ha avuto un conflitto a fuoco con Liu Wenham. L’uomo, cittadino cinese di 30 anni, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata in zona Rogoredo, ha aperto il fuoco contro l’auto della polizia che lo aveva intercettato. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.

La pm Simona Ferraiuolo ha già iscritto il 30enne sul fascicolo degli indagati con le accuse di rapina aggravata e tentato omicidio. Da alcune prime informazioni raccolte, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici e si sta provando a ricostruire una sua eventuale storia clinica. Nelle prossime ore dovrebbe essere iscritto sul registro degli indagati anche l’agente delle forze dell’ordine. Fonti della Procura precisano che si tratta di un “atto dovuto” per svolgere tutti gli accertamenti con le garanzie previste dalla legge.

Gravissime le condizioni del rapinatore

Rimangono gravissime le condizioni di Liu Wenham. Nello scontro a fuoco un poliziotto lo ha colpito alla testa e a un braccio. L’uomo è ricoverato in rianimazione in ospedale al Niguarda e la prognosi resta riservata.

La ricostruzione della sparatoria a Milano

La sparatoria è accaduta domenica pomeriggio, intorno alle 15, in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Secondo una prima ricostruzione, ad allertate le forze di polizia è stata la guardia giurata che, mentre stava andando al lavoro, è stata aggredita da una persona che gli ha rubato l’arma. Alla vista della macchina delle forze dell’ordine, il rapinatore ha esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco colpendo l’aggressore.