Niscemi: ancora in piedi la croce simbolo di resistenza, le immagini dal drone

È ancora in piedi la croce, in bilico a pochissimi metri dal costone, simbolo della resistenza di Niscemi. Dopo il crollo di un’ulteriore palazzina, che si è lentamente sgretolata nei giorni scorsi, sembra essersi fermato il fronte della frana. Questo consente di non allargare la zona rossa che, per ora, resta a 150 metri dal crollo. Domenica mattina i Vigili del Fuoco hanno svolto ulteriori rilievi per comprendere l’andamento geologico e proseguire con le operazioni di recupero dei beni personali dei cittadini sfollati e il rientro a casa di chi, invece, si trova ora in zona di sicurezza.