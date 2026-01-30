Accesso Archivi

venerdì 30 gennaio 2026

Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiuti

Il comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di materiale di demolizione e due automezzi, nonché denunciato il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile del luogo. In particolare, i finanzieri della Compagnia Ischia hanno individuato a Forio una vasta area dove i due automezzi, intestati all’impresa, erano intenti a scaricare materiale edile. Nel corso dell’intervento è emerso come l’intera area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sversati su un terreno vegetale a rischio di contaminazione. La discarica abusiva è stata sequestrata. Inoltre, uno dei conducenti degli automezzi, impiegati nello scarico dei materiali, è risultato privo di regolare contratto di lavoro con l’impresa. All’esito dell’attività, il responsabile, è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti e violazione del vincolo paesaggistico.