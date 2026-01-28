Troupe ‘Ore 14’ aggredita a Milano, il filmmaker: “A Rogoredo ho avuto tanta paura”

Giovanni Violato, il filmmaker della troupe di ‘Ore 14’ aggredito lunedì, insieme alla giornalista Francesca Pizzolante, a Rogoredo, dove si trovava per documentare la sparatoria in cui un agente di polizia ha ucciso uno spacciatore, parla a LaPresse della terribile esperienza: “Dopo essere entrati separatamente per non destare sospetti, io sono stato avvicinato e circondato da cinque o sei persone – immagino spacciatori – che hanno iniziato a chiedermi chi fossi e cosa ci facessi lì. Senza lasciarmi il tempo di rispondere, mi hanno spinto e colpito”.

Il filmmaker di ‘Ore 14’: “Temevo avessero un coltello, sarei stato spacciato”

“Uno degli aggressori mi ha afferrato da dietro stringendomi il collo con l’avambraccio e sollevandomi da terra, mentre gli altri mi colpivano con pugni – ha proseguito Violato nel suo racconto – Sono stato colpito anche allo zigomo destro con una bottiglia di vetro. Ho avuto tanta paura. Temevo che avessero un coltello, in quel caso sarei stato spacciato“.

Violato spiega che gli aggressori pensavano fosse un poliziotto in borghese: “Quando si sono accorti della presenza della telecamera l’hanno distrutta volontariamente, sbattendola a terra. Durante l’aggressione mi è anche caduto il portafoglio: mi hanno rubato circa 150 euro. Sono stato lasciato andare solo dopo che è stato chiarito che non ero un agente”. “Ho sporto denuncia in Questura. Gli aggressori non sono stati identificati e l’attrezzatura distrutta non è stata ritrovata. Lavoro per la Rai come collaboratore esterno e senza telecamera non so come farò. E pensare che quel giorno era il mio venticinquesimo compleanno“, ha concluso Violato.