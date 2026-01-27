Sparatoria a Milano, aggredita troupe di ‘Ore 14’ a Rogoredo

Un giornalista è dovuto ricorrere alla cure dei medici. Poco prima un 28enne era rimasto ucciso nel corso di un’operazione antidroga

Ancora un’aggressione a una troupe di ‘Ore 14’, avvenuta a poche ore dalla sparatoria di Milano, in zona Rogoredo, nella quale è rimasto ucciso un ragazzo di 28 anni. I giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fatti, sono stati aggrediti, picchiati e rapinati da un gruppo di spacciatori.

Sul posto è intervenuta la polizia, presente a pochi metri dall’aggressione perché impegnata a ultimare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Ad avere la peggio è stato Giovanni Violato che è dovuto ricorrere alle cure dei medici del 118 e al quale è stata anche rubata l’attrezzatura.

La solidarietà di Milo Infante

“Esprimo piena solidarietà ai colleghi – ha affermato Milo Infante, conduttore della trasmissione in onda su Rai 2 – e la ferma condanna dell’ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della Polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile”.

La sparatoria

La troupe si era recata sul posto in seguito alla sparatoria che ha provocato la morte di un 28enne. Ad aprire il fuoco un agente di polizia impegnato in un’operazione antidroga. Sul fatto è stata aperta un inchiesta per omicidio volontario: un atto dovuto per consentire al poliziotto di esercitare le sue garanzie di difesa. Secondo quanto riferito dall’agente il ragazzo, a cui era stato intimato l’alt, avrebbe estratto un’arma puntandola contro al poliziotto. La pistola è poi risultata non vera, ma una riproduzione a salve.