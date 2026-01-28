Meloni a Niscemi, premier nelle zone colpite dal maltempo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in Sicilia per un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. La premier, che lunedì ha riunito il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dando il via libera anche a un primo stanziamento da 100 milioni di euro per rispondere ai danni, è da poco arrivata a Niscemi assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.
“Quello che ho detto alla premier Meloni nella riunione che ha avuto con la Protezione Civile e il sindaco, e quello che le dirò in Parlamento, è che bisogna dare immediatamente una risposta a chi ha perso la casa. Non accada come è accaduto in Emilia-Romagna, dove si sono promessi i soldi e poi questi soldi alle famiglie dell’Emilia-Romagna non sono arrivati. Deve esserci il ristoro totale e integro per chi non potrà rientrare nelle proprie case. Questo Meloni lo deve dire rapidamente, non si può aspettare”. Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli, parlando fuori dal Municipio diáNiscemiá(Caltanissetta) dopo la riunione operativa presieduta dalla premier Giorgia Meloni per fare il punto della situazione. “C’è poi un secondo aspetto, più generale – ha aggiunto -. L’Italia è il Paese più a rischio frane in tutta Europa: 636mila frane in Italia. Ci sono 1.200.000 persone che vivono in aree ad altissimo rischio di frana. Bene, noi non vogliamo che ci siano altre Niscemi in Italia. E quindi da questo punto di vista responsabilità vuole che un governo abbia cura del territorio e cominci a pensare che la vera priorità oggi per la Sicilia e per la Calabria e per tante zone del Paese, non sono i 14 miliardi di euro del Ponte sullo Stretto”. “Lo dirò alla premier che deve fermare il suo ministro Salvini perché 14 miliardi di euro devono essere subito destinati non solo per Niscemi, per il ristoro delle famiglie, ma per mettere in sicurezza l’Italia da questo grande e gravissimo rischio idrogeologico che viviamo. Questo è quello che chiediamo”, ha concluso l’esponente di Avs.
“Giorgia Meloni stamani si è finalmente svegliata ed è andata in Sicilia. È arrivata dopo la Schlein, è arrivata dopo la mia uscita, è arrivata dopo giorni di menefreghismo. Ma è arrivata. Meglio tardi che mai. Ora vediamo se tira fuori gli stivali e soprattutto i soldi”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.
“Oggi mi è stato dato un nuovo ragguaglio sull’entità dei danni segnalati dagli enti pubblici del ciclone Harry. Siamo arrivati a una cifra di circa due miliardi, da verificare. Quindi è una situazione che evolve giornalmente sempre con maggiore gravità”. Lo ha detto il presidente della regione siciliana, Renato Schifani riferendosi ad un nuovo conteggio sui danni provocati dal ciclone in Sicilia una settimana fa.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha da poco lasciato il Municipio di Niscemi (Caltanissetta), dopo aver preso parte a una riunione operativa durata circa un’ora per fare il punto della situazione assieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, al sindaco Massimiliano Conti e al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Alla riunione a preso parte anche il deputato di Avs, Angelo Bonelli. La premier è arrivata a Niscemi questa mattina dopo aver sorvolato in elicottero sia la costa di Catania flagellata dal ciclone che appunto la zona di Niscemi, il paese sconvolto dalla frana. Secondo quanto si apprende quella di Niscemi è stata solo la prima tappa della missione di Meloni nei territori siciliani colpiti dal maltempo.
Le nevicate in Trentino sono iniziate nella notte a partire dai 300 metri. La Provincia comunica che “i mezzi del Servizio gestione strade, affiancati da alcune ditte private, sono costantemente impegnati nelle operazioni di sgombero neve e nel trattamento invernale delle carreggiate, con particolare attenzione alle tratte viarie più in quota. Si ricorda che è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici da neve oppure con catene a bordo, da montare durante le precipitazioni nevose. In considerazione delle condizioni meteo, sono stati attivati alcuni presidi neve per il controllo della dotazione invernale dei veicoli diretti verso le località più in quota”. I posti di controllo sono stati attivati a Moena, lungo le statali 48 e 346 in direzione del Passo San Pellegrino e si registrano incolonnamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Cles e La Rocchetta.
“A causa del maltempo i lavori di sollevamento del ponte Margherita Hack sono spostati a domani, giovedì 29 gennaio, dalle 22 alle 4”. Lo comunica in una nota Gest. “L’intervento – spiega Gest – sarà realizzato nella sola notte di giovedì. Dalle 22 a fine servizio la Linea T2 farà servizio limitato da Peretola Aeroporto a Regione e viceversa, e da Redi a San Marco Università e viceversa. Saranno attivi servizi di bus sostitutivi tra le fermate Regione – Redi e viceversa. L’attraversamento della pista ciclabile adiacente al viadotto resterà interdetto fino a fine lavori. Per tutta la durata dei lavori continueranno a lavorare le postazioni di monitoraggio installate nei giorni scorsi per verificare eventuali movimenti anomali della struttura del ponte”. Venerdì 30 gennaio i tram viaggeranno con il ripristino della consueta velocità di esercizio, che era stata ridotta a 10 km/h dal 31 dicembre. “In caso di condizioni meteo avverse – conclude Gest – potrebbe essere preso in considerazione di rimandare l’intervento”.