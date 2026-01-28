Meloni a Niscemi, premier nelle zone colpite dal maltempo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova in Sicilia per un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. La premier, che lunedì ha riunito il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dando il via libera anche a un primo stanziamento da 100 milioni di euro per rispondere ai danni, è da poco arrivata a Niscemi assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

