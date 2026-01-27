Anguillara, domani l’udienza per l’affidamento del figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio, sono stati trovati impiccati nella propria abitazione

Si terrà domani, al tribunale per i minorenni di Roma, in via dei Bresciani, l’udienza per l’affidamento del figlio di Claudio Carlomagno e Federica Torzullo, uccisa dal marito nello loro villetta di Anguillara in provincia di Roma. Il giudice, secondo quanto apprende LaPresse, dovrà decidere se affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni o collocarlo temporaneamente in una casa famiglia protetta. Sabato scorso, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio, sono stati trovati impiccati nel garage della loro abitazione ad Anguillara Sabazia. Proseguono le indagini per istigazione al suicidio. Sono ancora in corso le autopsie sui due corpi.

Claudio Carlomagno: “Voglio uccidermi ma non ho il coraggio”

Avrebbe manifestato la volontà di togliersi la vita Claudio Carlomagno, dopo aver appreso della morte dei genitori. LaPresse lo apprende da fonti penitenziarie che raccontano che l’uomo reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, nella cella del carcere di Civitavecchia, continua a ripetere “voglio uccidermi ma non ho il coraggio”. Carlomagno si sarebbe anche detto “disperato” per la morte dei genitori ma non manifesterebbe alcun pentimento per aver ucciso la moglie.

Domani sopralluogo Ris nel villino

Domani, nella villetta di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove Claudio Carlomagno ha ucciso la moglie Federica Torzullo, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia svolgeranno un sopralluogo per effettuare una serie di accertamenti irripetibili che verranno estesi anche all’azienda di Carlomagno. Inoltre è previsto sempre per domani, un esame sulla centralina dell’autovettura di Carlomagno per verificare gli spostamenti di Carlomagno la mattina del delitto e per recuperare il coltello, indicato dal femminicida come arma del delitto, che secondo la sua confessione avrebbe poi gettato in un canale lungo la via Braccianese.

Genitori di Carlomagno morti per asfissia da impiccamento

Asfissia per impiccamento. È il risultato parziale delle due autopsie effettuate oggi sui corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, all’istituto di medicina legale del Verano. I genitori di Claudio Carlomagno, in carcere con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie Federica Torzullo, secondo una prima ricostruzione si sarebbero suicidati impiccandosi nel garage della loro abitazione di via Tevere ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.