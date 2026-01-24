Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, trovati morti in casa i genitori del marito reo confesso

I due si sarebbero tolti la vita. Legale Carlomagno: “Sono sconvolto, erano brave persone”

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio.

La madre dell’uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati.

“Sono sconvolto, erano veramente brave persone”. Sono le prime parole rilasciate a LaPresse da Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, dopo il probabile suicidio dei genitori dell’uomo, trovati morti impiccati in casa.