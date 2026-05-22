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venerdì 22 maggio 2026

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Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Viola salvi e Dea in Conference League

Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Viola salvi e Dea in Conference League
Il viola Daniele Rugani combatte per il pallone con l’atalantino Lazar Samardzic. (Foto: Marco Bucco/La Presse)
Redazione
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Piccoli porta in vantaggio i toscani, ma il compagno Comuzzo finisce per aiutare i nerazzurri

Si conclude con un pareggio per 1-1 il campionato di Fiorentina e Atalanta, che impattano nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A.

Vantaggio dei toscani con Piccoli al 39esimo minuto, pareggio orobico con l’autorete di Comuzzo all’82esimo. L’Atalanta chiude settima in classifica e parteciperà dunque alla prossima Conference League; quattordicesimo posto finale per la Fiorentina, che chiude una stagione a dir poco travagliata, dove la squadra di Vanoli ha lottato a lungo per non retrocedere.

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