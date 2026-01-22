Accesso Archivi

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, si cerca l’arma del delitto

Le ricerche in un canale. I genitori di Carlomagno saranno riascoltati dai carabinieri

Sono in corso, da parte degli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia, le ricerche del coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell’autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l’occultamento del cadavere della moglie, l’uomo si sarebbe disfatto dell’arma del delitto in un canale nei pressi della via Braccianese.

I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere da domenica scorsa e reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, verranno riascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia per chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. Il figlio è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie a coltellate nella loro abitazione di Anguillara in provincia di Roma.

