No all’estradizione in Brasile di Carla Zambelli: scarcerata l’ex deputata

Nessuna estradizione per Carla Zambelli. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, lo scorso marzo, aveva accolto la richiesta del Brasile di estradare l’ex deputata federale vicina all’ex presidente Jair Bolsonaro.
Zambelli era stata condannata in due processi in Brasile a un totale di oltre 15 anni di reclusione per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia del suo Paese. L’ex deputata federale, assistita dagli avvocati Pieremilio e Alessandro Sammarco, secondo quanto apprende LaPresse, torna dunque in libertà dopo il ‘no’ della Suprema Corte all’estradizione.