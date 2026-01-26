Ercolano, scoperto allevamento abusivo cani: denunciato 25enne

Un allevamento abusivo di cani di piccola taglia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Ercolano, in provincia di Napoli. Gli animali erano detenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, stando a quanto rilevato dai finanzieri della compagnia di Portici e dal personale della Asl Napoli 3 Sud intervenuti sul posto, insospettiti dal forte abbaio proveniente da una serra dismessa. All’interno erano presenti 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, chiusi in gabbie. Il personale dell’Asl ha accertato che le condizioni generali dell’allevamento non rispettavano la normativa vigente; gli animali, alcuni privi del previsto microchip, erano costretti a vivere in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. Due carcasse di animali, inoltre, sono state trovate in un sacco, nell’immondizia. Il gestore dell’allevamento, un 25enne di Portici, è risultato completamente sprovvisto di autorizzazione allo svolgimento dell’attività nonché della documentazione attestante la provenienza o la titolarità degli animali detenuti. Il giovane è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. Il commercio clandestino scoperto avrebbe fruttato un giro d’affari di oltre 50mila euro.