Tensioni tra ultras di Lazio e Napoli: bloccati in autostrada 80 tifosi biancocelesti

Ottanta ultras laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l’arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. Appresa la notizia, è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo nei caselli principali di ingresso nella capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da funzionari dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di altri uffici della questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all’esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi.

Dall’interno di uno dei van, alla vista degli agenti, sono stati gettati lungo il ciglio della strada oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato, e i passeggeri del van accompagnati in questura. Altri tifosi laziali, a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco, dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni passeggeri, rintracciati, sono stati trovati in possesso di taglierini e petardi e condotti in questura per accertamenti. All’interno del pullman, intercettato successivamente, sono stati rinvenuti caschi, aste e petardi, anch’essi sequestrati. La posizione di ciascun tifoso sarà attentamente valutata, anche alla luce della ricostruzione del contatto con la tifoseria napoletana, ai fini delle eventuali comunicazioni all’autorità giudiziaria e dell’adozione del provvedimento di Daspo.