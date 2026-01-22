Caserta, blitz anticamorra della polizia: 17 arresti

La polizia di Caserta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Gli indagati sono accusati di associazione armata finalizzata al traffico di droga e di numerosi reati, tra cui estorsione, omicidio e tentato omicidio. Contestati anche il porto abusivo di armi e l’uso illecito di telefoni in carcere. Le accuse sono aggravate dal metodo mafioso. L’organizzazione avrebbe operato avvalendosi di omertà e assoggettamento tipici dei clan camorristici. All’operazione hanno partecipato circa 120 agenti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato.