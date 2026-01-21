Morte Valentino, la salma arriva alla Fondazione per la camera ardente

La salma di Valentino è nella sede della ‘Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti’ in piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente dello stilista scomparso lunedì. Sulla bara una rosa rossa. Pochi minuti prima dell’arrivo aveva fatto il suo ingresso nell’edificio il collaboratore, socio e per anni anche compagno di Valentino, Giancarlo Giammetti. Oltre ai tanti i cronisti schierati, alcune persone si stanno già mettendo in coda per rendere omaggio allo stilista, che potrà essere salutato nella PM23 oggi e domani dalle 11 alle 18. Bandiera tricolore a mezz’asta esposta dal palazzo della fondazione. Deposti anche alcuni fiori in memoria dello stilista ai piedi dell’installazione posizionata al centro della piazza. Venerdì, infine, si terrà il funerale presso la chiesa Santa Maria degli angeli e dei martiri in piazza della Repubblica a Roma.