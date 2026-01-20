Valentino, morto l’ultimo imperatore della moda: aveva 93 anni

È morto lo stilista Valentino Garavani. Si è spento lunedì a Roma all’età di 93 anni “nella serenità della sua residenza, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Lo ha annunciato su Instagram la fondazione che prende il suo nome e quello di Giancalo Giammetti, ex compagno e collaboratore artistico. La camera ardente sarà allestita nello spazio culturale della fondazione, PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8.

Il mondo ricorda Valentino

Tanti i personaggi noti che gli hanno reso omaggio: politici, sportivi, artisti. “Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza”, ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Mio caro Valentino, la notizia della tua scomparsa mi addolora profondamente. Con te ho condiviso momenti di grande affetto e di sincera stima reciproca. Avevi un animo gentile, ricco di umanità. Sei stato un amico e la tua arte e la tua passione resteranno per sempre fonte di ispirazione. E’ stato un privilegio conoscerti e ti porterò sempre con me”, ha detto a LaPresse Sophia Loren.

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Valentino pic.twitter.com/AMrZBSR4pz — Quirinale (@Quirinale) January 19, 2026

Non è mancato il ricordo di una delle sue muse, Claudia Schiffer. “Con il cuore spezzato apprendo della scomparsa del mio caro amico Valentino. Una vera leggenda: vivrà per sempre attraverso il marchio che ha creato, incarnazione di un’eleganza e di un glamour senza tempo”, ha scritto su Instagram l’ex top model.

“Ho amato i momenti speciali in cui ho potuto dare vita alle sue creazioni, in passerella e fuori. Una delle mie campagne preferite è stata a Roma, dove sono diventata Anita Ekberg ne La Dolce Vita: un ricordo che custodirò per sempre”. “Ricorderò sempre le vacanze divertenti trascorse con lui a Maiorca, Ibiza e Saint-Tropez. Il mio abito da sposa Valentino, che ho incorniciato a casa come ricordo costante della sua natura gentile, generosa, dolce e leale. Affidargli la creazione del mio abito da sposa è stato uno dei più grandi onori della mia vita, un momento che porterò nel cuore per sempre. Mi sento immensamente orgogliosa di aver fatto parte della sua vita. Riposa in pace, Monsieur Valentino”.

Da anni aveva lasciato il timone della maison

Contrariamente a Giorgio Armani – altro big della moda italiana scomparso lo scorso 4 ottobre e che fino all’ultimo aveva guidato il suo impero – Valentino Garavani aveva da tempo lasciato il timone della sua maison (fondata nel 1957). Dal 2012 è passata nelle mani del fondo del Qatar Mayhoola for Investments, anche se nel 2023 il big francese del lusso Kering ha rilevato il 30% del capitale per 1,7 miliardi di euro con opzione per il 100% entro il 2028. La sua ultima collezione di haute couture risale a gennaio 2008, anno in cui ha annunciato il suo ritiro dalla direzione artistica della casa di moda.

Stando agli ultimi dati, i ricavi della maison nel 2024 sono stati pari a 1,31 miliardi, in calo del 2%, con utili scesi del 22% a 246 milioni di euro. Difficile da stimare, invece, il patrimonio personale dello stilista, valutato approssimativamente in 1,5 miliardi di euro tra la collezione di opere d’arte e i beni, tra cui le residenze di Londra, Parigi e Roma.