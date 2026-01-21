Caso Signorini, Corona: “Per fermarmi mi dovete sparare”

“Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare”. Così su Instagram Fabrizio Corona, dopo la decisione di Mediaset di denunciarlo per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda. Mediaset e Alfonso Signorini hanno chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di attivarsi per chiedere una misura di prevenzione a carico di Fabrizio Corona che gli impedisca di utilizzare canali social, dispositivi elettronici e piattaforme telematiche per diffondere contenuti ritenuti lesivi come quelli al centro delle puntate del format ‘Falsissimo’ in cui ha accusato di violenze sessuali il conduttore autosospesosi dal Grande Fratello.