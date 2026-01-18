Cosenza, maxi operazione antidroga: sequestrati 5,5 kg di cocaina e arrestate cinque persone

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza in provincia di Cosenza. Nell’ambito dell’operazione denominata “Tabula Rasa“, i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga, arrestando cinque persone. I finanzieri hanno individuato un casolare nel comune di Cetraro, utilizzato come base per il taglio e il confezionamento della droga. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 5,5 chilogrammi, oltre a 750 grammi di marijuana, nonché materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento. Sequestrati anche oltre 100 mila euro in contanti, suddivise in più mazzette e confezionate in buste sottovuoto. Secondo le prime stime, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro una volta immessa sul mercato.