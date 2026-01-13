Brescia, fermato per controlli viene trovato con 440mila euro in contanti: il video delle mazzette

Aveva con sé centinaia di migliaia di euro in contanti. A Brescia, i carabinieri hanno fermato un’auto vicino all’uscita autostradale Brescia Centro, con a bordo un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova. Durante gli accertamenti, i militari hanno trovato 260 mila euro in contanti, nascosti all’interno dell’auto in vani appositamente ricavati sotto i sedili. I controlli sono quindi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati altri 180 mila euro in contanti. Il totale sequestrato è così salito a circa 440 mila euro. Il 43enne è stato deferito in stato di libertà per ipotesi di riciclaggio. L’intera somma è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.