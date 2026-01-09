Brescia, investe due pedoni e fugge: le terribili immagini dell'incidente

Investe due pedoni e scappa via a grande velocità. Un 62enne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, in provincia di Brescia, dopo che nella serata del 5 gennaio l’uomo ha travolto due persone che si trovavano in via Vittorio Veneto a Verolavecchia. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si vedono i due pedoni camminare lungo la strada, quando all’improvviso sopraggiunge un’auto a grande velocità che li investe in pieno. Uno ha riportato la frattura del femore e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni, mentre l’altro non ha riportato lesioni.