Teramo, arrestato un uomo che custodiva in casa oltre 100 chili di droga: il video dell'operazione

A seguito di un blitz in un’abitazione di Nereto, i poliziotti della Polizia di Stato di Teramo hanno sequestrato oltre 70 chili di hashish, circa 30 chili di cocaina e oltre 3 chili di eroina. Un cittadino albanese è finito in manette per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio con un’irruzione nella casa dell’uomo. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare oltre 100 chili di sostanze stupefacenti e smantellare un vero e proprio hub della droga.