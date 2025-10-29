Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa da un’auto pirata sulla strada statale 80 in provincia di Teramo. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Il conducente dell’auto che ha investito la donna avrebbe proseguito la corsa senza prestare i primi soccorsi. L’unico testimone presente ha sentito il rumore di un’auto che si allontanava ad alta velocità senza vedere né il modello del mezzo né chi era alla guida.
Teramo, 58enne travolta e uccisa da un’auto pirata
L’unico testimone dell’incidente non avrebbe visto né il modello del veicolo né chi era alla guida