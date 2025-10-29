Teramo, 58enne travolta e uccisa da un’auto pirata

Una donna di 58 anni è stata investita e uccisa da un’auto pirata sulla strada statale 80 in provincia di Teramo. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Il conducente dell’auto che ha investito la donna avrebbe proseguito la corsa senza prestare i primi soccorsi. L’unico testimone presente ha sentito il rumore di un’auto che si allontanava ad alta velocità senza vedere né il modello del mezzo né chi era alla guida.