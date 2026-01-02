Bologna, due arresti per rapina in tabaccheria: le immagini di videosorveglianza

La polizia di Stato di Bologna ha arrestato due persone presunte responsabili di una rapina avvenuta in una tabaccheria lo scorso 13 novembre. I due, un 22enne e un 21enne, sono stati identificati dopo le indagini e sono stati sottoposti a perquisizione. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti indossati durante la rapina.

Nel corso delle operazioni il 21enne ha spintonato gli agenti al fine di evitare il sequestro degli indumenti e l’accompagnamento in Questura per il fotosegnalamento. Durante la colluttazione l’indagato ha morso ad un dito uno dei poliziotti causando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Per questo motivo è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale