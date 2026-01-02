Aurora Livoli, lo zio: "La situazione è precipitata, anche noi aspettiamo risposte"

È cominciata all’Istituto di Medicina legale di Milano l’autopsia su Aurora Livoli, 19 anni, di Fondi, in provincia di Latina, trovata morta nel cortile di un palazzo in via privata Paruta 74, a Milano. Poco prima dell’inizio sono arrivati i genitori, con un mazzo di fiori, accompagnati dallo zio, l’avvocato Massimo Basile.

“Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia, eravamo rimasti molto lusingati perché aveva iniziato a frequentare l’università. Si era iscritta a Scienze chimiche alla Sapienza di Roma. Da Fondi a Roma si può fare il pendolare, il treno ci mette circa un’ora. La situazione è precipitata così, ora aspettiamo anche noi delle risposte. Non aveva mai manifestato disagi psicologici patologici, solo cose fisiologiche, nulla di patologico, diciamo situazioni generazionali”, ha dichiarato Massimo Basile, zio di Aurora Livoli.